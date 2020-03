Coronavirus: due città diventano 'zona rossa' con almeno 51 casi positivi, quattro sono amaranto e tre lilla

Foggia e San Giovanni Rotondo, città che ospitano i due ospedali Covid-19, da oggi sono nella zona rossa, ovvero con casi positivi superior a 51.

In seconda fascia, San Severo, San Nicandro Garganico, Manfredonia e Cerignola occupano la zona amaranto. In terza fascia, zona lilla - da 11 a 20 casi - ci sono San Marco in Lamis, Lucera e Torremaggiore. In quarta fascia, zona cipria, San Paolo di Civitate e Torremaggiore.

A seguire tutti gli altri comuni che presentano da zero a sei casi e che è possibile distinguere dal colore grigio (nessun caso positivo), dal bianco (comuni con almeno un caso Covid-19 e massimo 6).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mappa e l bollettino epidemiologico Regione Puglia 27/03/2020 è disponibile a questo link http://rpu.gl/ BollettinoEpid20200327