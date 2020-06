Coronavirus, a Lucera non ci sono più positivi. Tutolo: "Siamo zona bianca"

Coronavirus: nell'elenco dei comuni Covid-Free c'è anche Lucera. L'annuncio arriva dal sindaco Antonio Tutolo: "Lucera è finalmente diventata zona bianca. Abbiamo zero contagiati nella nostra città".

Dall'inizio dell'emergenza a Lucera sono stati accertati 44 casi positivi, in media 1 ogni 733 abitanti, contro la media provincia di 1 ogni 555 abitanti: "Voglio ringraziarvi per l'ascolto prestato e la pazienza avuti nei miei riguardi e voglio chiedervi scusa per i disagi che ho potuto arrecare, e gli errori che ho potuto commettere", ha aggiunto il primo cittadino: "Speriamo che tutto sia finito. Vi invito a non aver paura, ma a essere prudenti".