Incredibile protesta, sindaco apre una diretta facebook e si addormenta in Comune: altro 'coup de théâtre' di Tutolo

Altro 'coup de théâtre' di Antonio Tutolo. Una protesta singolare che forse solo il sindaco di Lucera avrebbe avuto il coraggio di mettere in pratica.

Vero anchorman della politica di Capitanata, ieri pomeriggio Antonio Tutolo ha spiazzato tutti. Si è barricato in municipio, sdraiato su una branda e si è infilato sotto ad una coperta per riposare. Il motivo? Lo stesso per il quale un giorno sì e l'altro no protesta per l'impossibilità di avere i dati dei contagiati del proprio comune e, quindi, di non poter esercitare le proprie funzioni. Il primo cittadino ha deciso anche di restare a digiuno.