"Il virus continua a circolare". Appello alla prevenzione di Lopalco dopo i 7 nuovi casi. "Sono stranieri arrivati in Puglia"

“I casi registrati nelle ultime 24 ore riguardano cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi". Lo spiega Pier Luigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, a integrazione dei dati diffusi dal bollettino epidemiologico redatto sulla scorta delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Oggi in Puglia si registrano 7 nuovi casi (zero in provincia di Foggia) e nessun decesso. "I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per stabilire le catene di contagio e per evitare il propagarsi dell’infezione - dichiara Lopalco - Ancora una volta va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni come l’uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perché il virus, seppure in maniera minore, continua a circolare”.