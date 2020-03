Coronavirus, lo sfogo di un operatore del Pronto Soccorso: "Stiamo facendo i salti mortali, ma voi dovete restare a casa"

"Ho cercato di starmene in silenzio, buono, al mio posto, ché in questo macello, di persone che parlano ce ne sono fin troppe. Ma dopo l'ennesimo bollettino di guerra - perché ormai sembra di stare in guerra - non riesco più a starmene zitto".

Comincia così la lettera aperta che un operatore di pronto soccorso scrive a FoggiaToday. Un punto di vista importante, un appello di chi sta vivendo l'emergenza Coronavirus da vicino.

"Da operatore di Pronto Soccorso, emergenza urgenza, sto facendo il mio: mi adeguo ai cambi repentini di modalità di lavoro legati ai cambi repenti dati dal Ministero, perché si naviga tutti a vista in territori inesplorati. Si accettano cambi turni all'ultimo, per darsi tutti una mano. Vedo l'immenso lavoro che tutti, dall'ultimo assunto al più alto dirigente stanno facendo e mi viene solo da ringraziare. Mi sembra che la sanità stia veramente facendo i salti mortali per non crollare".

Un lavoro straordinario che però ha bisogno del sostegno della gente comune. Come, attraverso l'uso del buon senso: "A voi che cosa viene chiesto? Non vi viene chiesto di stare a contatto con i pazienti infetti, di fare i doppi turni, straordinari, di saltare i riposi, di lavorare scafandrati. Dovete solo stare a casa vostra.

E invece? Continuo a sentire di gente che se ne va in giro come se niente fosse, che produce nuovi casi di infetti, che destabilizza ulteriormente ciò che è già al limite. Perché? Perché pensate sempre che il problema sia di qualcun altro, che voi siete sterili, immuni da tutto, che gli infetti siano gli altri. E allora mi chiedo: quando toccherà a voi, perché andando avanti così toccherà a tutti, che cosa avrete da dire a vostra discolpa?"

Da qui l'appello finale: "Ascoltateci, per una volta, per favore. Lo stiamo facendo per voi. State a casa vostra".