La laurea di Riccardo con il cuore a pezzi: proclamato dottore il giorno dopo la morte della zia per Coronavirus

In un articolo a firma di Veronica Valente, Lecceprima.it racconta la storia di Riccardo, il ragazzo leccese di 26 anni che si è laureato in Medicina all'Università di Foggia 24 ore dopo la perdita di sua zia causa Coronavirus.

Nonostante il dolore, Riccardo non si è perso d'animo e ha trasformato quel lutto in una ulteriore spinta a tagliare il traguardo, ottenendo il massimo dei voti: “Sono pronto ad arruolarmi e a dare il mio contributo in questa guerra”.

“Mia zia era una donna dolce, generosa, simpatica. Era la mia madrina e le ero molto legato. Aveva da poco compiuto 71 anni ed era ammalata di Alzheimer, una di quelle malattie che si manifesta all’improvviso, senza dare molte avvisaglie e che, purtroppo, non fa perdere solo la memoria, ma anche la dignità di poter compiere piccoli gesti quotidiani. Era ricoverata in una casa protetta tra le più rinomate di Torino dove, a partire dal 10 marzo, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, sono state negate le visite ai parenti. La situazione è precipitata una settimana dopo, quando hanno comunicato a mio zio del ricovero nell’ospedale Mauriziano a causa di febbre alta, disidratazione e problemi respiratori. Risultata positiva al tampone, è stata sottoposta a terapia con antibiotici e ossigeno. Da infettivologia è stata poi trasferita in un altro reparto, ma non è stata neppure intubata, e dopo dodici giorni di coma ha perso la sua battaglia. Lì, da sola, senza punti di riferimento, senza un conforto, senza una voce che potesse sussurrarle frasi rassicuranti"