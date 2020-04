Finti farmacisti in agguato, vendono igienizzanti e mascherine porta a porta: "Attenzione, è una truffa!"

"Siamo stati avvisati che una persona in camice sta girando per Foggia bussando ai campanelli e spacciandosi per un incaricato della Farmacia Telesforo (o di altre farmacie) per vendere igenizzante gel per le mani e mascherine. Fate attenzione: è un impostore e un truffatore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A lanciare l'allarme, attraverso i propri canali di comunicazione, è il gruppo Universo Salute Opera Don Uva che raccomanda: "Non aprite la porta a sconosciuti, che potrebbero usare questa scusa per introdursi in casa vostra per altri scopi. Le farmacie - ricordano - non fanno vendita porta a porta". La cittadinanza è avvisata.