Coronavirus: si svuota la Rianimazione dei Riuniti di Foggia, purtroppo l'ultimo paziente non ce l'ha fatta

Come da conferme giunte dal Policlinico Riuniti di Foggia, non ce l'ha fatta ed è deceduto oggi l'ultimo paziente foggiano ricoverato nell'area Covid del reparto della Rianimazione, che ad oggi, quindi, non conta più nessun paziente. Da parecchi giorni nel reparto si registrava la sola presenza dell'anziano morto poche ore fa.

Sul fronte Coronavirus la situazione al Policlinico Riuniti è sotto controllo, ci sono ancora dei pazienti ricoverati nei reparti di Malattie Infettive e nella Pneumologia, ma tutte le situazioni sono in via di risoluzione.