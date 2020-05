Coronavirus, prima volta senza vittime in Puglia. Ancora in calo i positivi, 30 nuovi contagi (5 nel Foggiano)

Sono 30 i casi (su 1919 test) registrati oggi in Puglia, come riporta il bollettino del dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Di questi, 20 si sono registrati nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 4 nella provincia di Brindisi, e nessun caso nelle province di Lecce e Taranto. Resta vuota anche la casella dei decessi, per la prima volta dallo scorso 13 marzo.

Casi e decessi in Capitanata dal 10 aprile al 9 maggio

Nella giornata di oggi si sono registrati 34 nuove guarigioni, per un totale di 1114 pazienti guariti dall'inizio dell'emergenza. Lieve, rispetto ai giorni scorsi, ma comunque evidente il calo dei positivi, 2729 (4 in meno rispetto a ieri).

Variazione dei positivi negli ultimi dieci giorni

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 76.643 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.286 così divisi: 1.391 nella provincia di Bari, 381 nella provincia di Bat, 604 nella provincia di Brindisi; 1.108 nella provincia di Foggia; 503 nella provincia di Lecce; 270 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.