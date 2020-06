Coronavirus: zero contagi in Capitanata e nove comuni del Gargano senza Covid

Il Coronavirus in Puglia allenta sempre di più la morsa. Un solo nuovo contagio è stato registrato oggi (su 2461 test effettuati), secondo quanto riporta il bollettino del dipartimento Promozione della salute. Il caso positivo è stato registrato nella provincia di Brindisi, mentre nelle altre cinque province non ci sono stati nuovi casi. Da evidenziare il dato delle province di Bat e Taranto, che non fanno registrare nuovi contagi rispettivamente da undici e da dodici giorni. Zero contagi anche in Capitanata per il secondo giorno consecutivo. Nella provincia di Bari si è registrata l'unica vittima di oggi, che fa salire il numero totale a quota 526.

Sale a 3.373 il numero dei pazienti guariti, mentre gli attualmente positivi scendono a 613 (85 in meno rispetto a ieri). Scende a 81 il numero totale degli ospedalizzati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 135625 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.512, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari (un caso di ieri è stato eliminato dal database), 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 653 nella provincia di Brindisi, 1.162 nella provincia di Foggia, 519 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 28 i casi attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/b3Aue