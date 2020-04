Coronavirus: aumentano i tamponi e calano i contagi in Puglia, ma in provincia di Foggia i positivi sono 49

1595 tamponi e 82 casi positivi all'infezione Covid-19 in Puglia. Un calo dei contagi rispetto a ieri e anche rispetto al numero dei test, maggiore rispetto ai giorni scorsi. Il più alto di sempre.

Si registrano però ben 49 infetti in provincia di Foggia, seguono Brindisi con 15, Bari con nove, Lecce con sei e Taranto con cinque. Segno zero nella Bat. Registrati oggi un caso fuori regione e un caso non attribuito ieri.

Sei invece i decessi: due in provincia di Taranto, altrettanti in provincia di Lecce, uno nel Barese e una vittima in Capitanata. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 26.088 test. Sono 190 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.716 così divisi: 870 nella Provincia di Bari; 212 nella Provincia di Bat; 299 nella Provincia di Brindisi; 701 nella Provincia di Foggia; 395 nella Provincia di Lecce; 206 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 9 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia.