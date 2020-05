Coronavirus, altra flessione dei contagi: solo 11 in tutta la Puglia: nel Foggiano 5 casi e nessun decesso

Aumentano i tamponi, si abbassa il numero dei casi in Puglia. I dati odierni del bollettino del dipartimento promozione della salute sono piuttosto incoraggianti. Su 1.928 test per l'infezione da Covid-19 soltanto 11 sono risultati positivi, 5 nella provincia di Foggia, altrettanti in quella di Bari e uno nel Leccese. Nessun caso registrato nella Bat, nella provincia di Brindisi e in quella di Taranto. Nel computo vanno inseriti altri 4 casi (tutti nella provincia di Bari) già registrati nei giorni scorsi, per i quali era in corso l'attribuzione della provincia.

Due i decessi registrati, uno in provincia di Bari e l'altro in quella di Barletta-Andria-Trani. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, che ora è di 2.733, ovvero 67 in meno rispetto alla giornata di ieri. Alto anche il numero dei pazienti guariti, 76, per un totale di 1080. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 74.724 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.256 così divisi: 1.371 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Bat, 600 nella provincia di Brindisi, 1.103 nella provincia di Foggia, 503 nella provincia di Lecce, 270 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione e 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.