Coronavirus: calano i contagi in Puglia, ma 14 morti per l’infezione. 5 vittime e 30 casi in Capitanata

È di 70 nuovi casi positivi al coronavirus (su 1090 test effettuati) il dato del bollettino epidemiologico emesso dalla Regione Puglia. Di questi, 30 si sono registrati nella provincia di Foggia, 27 nella provincia di Bari, 5 nel brindisino, 6 in provincia di Lecce, 2 in quella di Taranto. Nessun caso registrato nella Bat.

Sono 14 le persone decedute, 5 delle quali in Capitanata. A Bari (otto) e a Brindisi (uno) gli altri decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 23.149 test. 168 sono le persone fin qui guarite, mentre il totale di casi positivi al Covid-19 in Puglia è di 2514: 834 in provincia di Bari, 177 nella Bat, 262 in provincia di Brindisi, 635 nella provincia di Foggia, 384 in quella di Lecce, 192 nella provincia di Taranto, 25 attribuiti a residenti fuori regione, 5 per i quali è in corso l’attribuione della relativa provincia.