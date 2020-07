Coronavirus: i positivi scendono sotto quota 100. Aumentano i comuni Covid Free in Capitanata

Nessun morto e zero casi, sui 727 test per l'infezione da Covid, sono stati registrati oggi in Puglia, come riporta il Bollettino del Dipartimento Promozione della Salute. Torna a salire il numero dei guariti, 17 quelli registrati oggi, per un totale di 3898 persone che hanno sconfitto il Covid.

Scende per la prima volta sotto quota cento il numero dei positivi, ora giunti a 93. Un calo che coinvolge anche la provincia di Foggia: da oggi il comune di San Marco in Lamis è senza positivi e si aggiunge agli altri 53 comuni già Covid free.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 188.969 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.533 così suddivisi: 1493 nella provincia di Bari (un caso è stato riclassificato e attribuito alla provincia di Bat perché lì residente), 382 nella provincia di Bat, 660 nella provincia di Brindisi, 1169 nella provincia di Foggia, 522 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 29 attribuiti a residenti fuori regione.