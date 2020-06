Coronavirus, un solo caso in Capitanata: resta basso il dato dei contagi in Puglia, ma ci sono 7 morti

Sono 5 i nuovi casi in Puglia (su 2.471 test), secondo quanto riportato nel bollettino del dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Di questi, due sono stati accertati nelle province di Lecce e Brindisi, l'altro nella provincia di Foggia. Zero contagi, invece, nella provincia di Bari, così come nella Bat e nel Tarantino, dove ormai non si verificano nuovi casi da oltre una settimana. Drammatico il dato dei decessi: sono 7 quelli registrati oggi (5 nella provincia di Bari, uno in Capitanata e uno nel Leccese), il numero più alto degli ultimi 18 giorni. Di questi, ben 5 sIl totale delle vittime sale a 517.

Più incoraggiante il dato dei guariti: con i 118 accertati oggi, sale a 3.140 il numero delle persone che hanno sconfitto il Covid-19. Drastico calo anche degli attualmente positivi, giunti a 846 (-121 rispetto a ieri) e degli ospedalizzati che scendono a 116.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.507 così divisi: 1.488 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Bat, 653 nella provincia di Brindisi, 1.158 nella provincia di Foggia, 519 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 28 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato rimosso dal database).

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.