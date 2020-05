Coronavirus, 8 casi in Puglia ma Capitanata senza vittime né contagi. I positivi scendono a 1222

Coronavirus, 8 nuovi positivi in Puglia, di cui 7 in provincia di Bari e uno fuori regione. Il Covid-19 continua a 'graziare' la Capitanata che non registra nè vittime, nè contagiati.

2177 i test eseguiti oggi, 116765 in totale dall'inizio dell'emergenza.

I guariti odierni, secondo quanto riportato nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia, sono 69, per un totale di attuale di 2768. I positivi scendono a 1222. Nessun decesso registrato in Puglia. I casi totali fin qui accertati sono 4490 così distribuiti: 1481 in provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 651 nella provincia di Brindisi, 1153 nella provincia di Foggia, 515 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 29 attribuiti a residenti fuori regione.