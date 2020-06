Coronavirus: la provincia di Foggia ancora senza nuovi contagiati, ma ci sono due morti

Coronavirus in Puglia: il mese di giugno si chiude con l'ennesimo zero nella casella dei nuovi contagiati, su 2.440 test. Per la provincia di Foggia si tratta del settimo giorno consecutivo, un record che si rinnova quotidianamente.

Tuttavia, la giornata di oggi fa registrare due vittime, entrambe residenti nella provincia di Foggia, che fanno salire a 545 il numero complessivo dei deceduti dall'inizio dell'emergenza. Scende a 129 il numero degli attualmente positivi, così come quello dei ricoverati (25) e delle persone in isolamento domiciliare, che a oggi sono 104.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 175.811 test. I casi totali fin qui registrati in Puglia, restano 4.531, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 659 nella provincia di Brindisi, 380 nella Bat, 1.170 nella provincia di Foggia, 521 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, e 29 attribuiti a residenti fuori regione.