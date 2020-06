Coronavirus, in provincia di Foggia l'unico caso registrato in Puglia: tre sono le vittime (due in Capitanata)

È della provincia di Foggia l'unico caso registrato oggi in Puglia, secondo quanto riportato nel bollettino del dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Zero casi nelle restanti province. Nella giornata di oggi sono stati registrati 1.046 test per l'infezione da Covid-19.

Tre sono invece le persone decedute, due nella provincia di Foggia e una nel Barese, per un totale di 511 vittime dall'inizio dell'emergenza.

Con i 13 accertati oggi, sale a 2.952 il numero dei pazienti guariti. Scende di altre 4 unità il numero totale degli ospedalizzati, ora a quota 141, così come continua a calare il numero degli attualmente positivi giunto a 1036 (-15 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 122.546 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi: 1.487 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Bat, 650 nella provincia di Brindisi, 1.157 nella provincia di Foggia, 515 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.