Il Coronavirus continua a frenare: ancora zero contagiati in tutta la Puglia. Capitanata con soli due casi nell'ultima settimana

Coronavirus: la Puglia chiude la settimana con un altro zero sia nella casella dei nuovi contagiati che in quella dei decessi. A mutare, seppur di pochissimo, è solo il numero degli attualmente positivi, che scende di una unità (146) con l'unica guarigione registrata oggi nel bollettino epidemiologico diramato dal Dipartimento Promozione della Salute. 1.546 i test effettuati per l'infezione da Covid.

In questa settimana la provincia di Foggia ha fatto registrare zero casi in sei occasioni. Non era mai successo dall'inizio dell'emergenza. Non cambia la situazione degli attualmente positivi, con il solo comune di Torremaggiore con 6-10 casi attuali, e altri nove comuni (Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro, Cagnano, Manfredonia, Lucera, Cerignola e Bovino) con 1-5 positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 174.968 test e sono stati registrati 4.531 casi, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 659 nella provincia di Brindisi, 380 nella Bat, 1.170 nella provincia di Foggia, 521 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, e 29 attribuiti a residenti fuori regione.