Coronavirus: due soli casi in tutta la Puglia, ancora zero in provincia di Foggia

Soltanto 2 nuovi contagiati in tutta la Puglia. È il dato riportato dal bollettino emesso dal dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Su 2.203 test effettuati, sono risultati positive solo una persona nella provincia di Brindisi e un'altra nella Bat, dove si sono anche registrati due dei tre decessi odierni. Nella provincia di Lecce l'altra vittima. Per il secondo giorno di fila non si registrano contagi in provincia di Foggia, non era mai capitato.

Estremamente confortante il dato dei guariti: 138 quelli registrati oggi, per un totale di 2436. Riduzione record anche per gli attualmente positivi, che scendono a 1539 (-139 rispetto a ieri, la massima variazione fin qui raggiunta). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 106.873 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.469 così divisi: 1.474 nella provincia di Bari, 382 nella provincia di Bat, 651 nella provincia di Brindisi, 1.142 nella provincia di Foggia, 511 nella provincia di Lecce, 280 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione, 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.