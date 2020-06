Coronavirus, la Capitanata sorride: ancora zero casi e nessuna vittima

Coronavirus: continua a essere sotto controllo la situazione in Puglia. Secondo quanto riportato dal bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute, un solo nuovo contagiato si è registrato in Puglia su 1.684 test. Il caso è stato accertato nella provincia di Lecce. Anche nella giornata di oggi non si sono registrati decessi.

Sono invece 21 le persone guarite oggi, per un totale di 3.835 pazienti guariti dal Covid. Scende a 153 il numero dei positivi.

Per quanto riguarda le persone attualmente positive in provincia di Foggia, il comune di Torremaggiore è il solo a far registrare dai 6 ai 10 positivi. Invariata la situazione nei comuni di Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Manfredonia, Bovino, San Nicandro, Cagnano e Lucera dove attualmente ci sono da 1 a 5 positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 171.968 test. Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.531, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 659 nella provincia di Brindisi, 1.170 nella provincia di Foggia, 521 nel Leccese, 281 nella provincia di Taranto. 29 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26-6-2020 è disponibile qui.