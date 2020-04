Coronavirus: contagi in calo, ma ancora 8 morti in Puglia. Nel Foggiano 5 vittime

Sono 36 i nuovi casi positivi al test per l'infezione da Covid-19, registrati in Puglia nella giornata di oggi. È quanto riporta il bollettino del dipartimento promozione della salute: 1294 i test effettuati. Dei 36 casi, 8 sono stati registrati nella provincia di Foggia, 8 in quella di Bari, 1 nella Bat, 10 nella provincia di Brindisi, 5 nella provincia di Lecce, 2 in quella di Taranto. Un caso riguarda una persona fuori regione, per un'altra persona è in corso l'attribuzione della provincia.

Non si abbassa, purtroppo, il numero dei decessi. Otto persone hanno perso la vita: ben 5 in provincia di Foggia, 2 nella Bat e 1 nella provincia di Bari. Si registrano altre 10 guarigioni, per un totale di 612.

Dall'inizio dell'emergenza, il totale dei casi positivi in Puglia è di 3948: 1282 nella provincia di BAri, 366 nella Bat, 552 nella provincia di Brindisi, 986 nella provincia di Foggia, 475 in quella di Lecce e 255 nella provincia di Taranto. 29 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione, 3 quelli in corso di accertamento.