Coronavirus, 11 contagi e ben 120 guariti in Puglia: in provincia di Foggia nessun caso, ma c'è una vittima

Dopo i 7 casi di ieri, torna lo zero nella casella dei contagi in provincia di Foggia. Secondo quanto riportato dal bollettino emesso dal dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro, sono 11 i nuovi casi positivi (su 1.091 test), 9 dei quali registrati nella provincia di Bari, 2 nel Tarantino. Nessun nuovo contagio nelle altre quattro province. Sono invece 4 le persone decedute, una in Capitanata e tre nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Coronavirus in Capitanata: i casi dal 3 marzo a oggi

Sale a 2.298 il numero dei pazienti guariti (ben 120 nella sola giornata di oggi), mentre il numero dei positivi scende a 1.678. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 104.670 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.467 così divisi: 1.474 nella provincia di Bari, 381 nella provincia di Bat, 650 nella provincia di Brindisi (2 casi sono stati eliminati dal database), 1.142 nella provincia di Foggia, 511 nella provincia di Lecce, 280 nella provincia di Taranto, 28 attribuiti a residenti fuori regione, 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.