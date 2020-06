Coronavirus: ancora zero casi e nessun decesso in provincia di Foggia. Un solo nuovo contagio in Puglia

Coronavirus: continua a essere sotto controllo la situazione in Puglia. Secondo quanto riportato dal bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute, un solo nuovo contagiato si è registrato in Puglia su 1.896 test. Il caso è stato accertato nella provincia di Taranto, dove non si registravano nuovi contagi da circa un mese. Zero casi nelle altre province, con la Bat ormai Covid free da un mese, e la provincia di Lecce senza nuovi contagiati da 10 giorni. Fortunatamente non si sono registrati nuove vittime.

Sono invece 5 le persone guarite oggi, per un totale di 3.814 pazienti guariti dal Covid. Scende a 173 il numero dei positivi.

Il calo coinvolge anche la Capitanata, in particolare Foggia città, dove i positivi attualmente sono da 1 a 5, rispetto ai 6-10 di ieri. In Capitanata solo il comune di Torremaggiore fa registrare dai 6 ai 10 positivi. Invariata la situazione nei comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Manfredonia, Bovino, San Nicandro, Cagnano e Lucera dove attualmente ci sono da 1 a 5 positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 170.284 test. Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 659 nella provincia di Brindisi, 1.170 nella provincia di Foggia, 520 nel Leccese, 281 nella provincia di Taranto. 29 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione.