Coronavirus: due nuovi contagiati e due decessi in Puglia. Entrambi i casi registrati nel Foggiano

Coronavirus: sono 2 i nuovi casi registrati in Puglia, secondo quanto riportato dal bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute, diretto da Vito Montanaro. 2.658 i test effettuati oggi, entrambi i nuovi contagiati sono stati registrati nella provincia di Foggia, dove si è anche registrato uno dei due decessi giornalieri (L'altro, nella provincia di Barletta-Andria-Trani).

In Capitanata, la situazione degli attualmente positivi resta pressoché immutata, con l'eccezione del comune di Lucera, che è tornato a colorarsi (1-5 contagi) dopo essere diventato zona bianca una settimana fa. Come riporta la mappa degli attualmente positivi, 6-10 sono i casi attuali nei comuni di Foggia, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. 1-5 casi a Cerignola, Manfredonia, Bovino, San Nicandro, Cagnano e Lucera. Con gli ultimi guariti, Lesina entra nel gruppo dei comuni Covid-free.

Per quanto riguarda i pazienti guariti, nel computo totale si aggiungono altre 28 persone che hanno sconfitto il Covid-19. Sono 3.797 le persone finora guarite in Puglia. Scende sotto quota 200 il numero degli attualmente positivi, che a oggi sono 190.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 165.958 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.529, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 659 nella provincia di Brindisi, 1.170 nella provincia di Foggia, 520 nel Leccese, 280 nella provincia di Taranto. 29 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione.