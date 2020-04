Coronavirus, altri 6 morti nel Foggiano: 109 nuovi casi in Puglia e 37 pazienti guariti

Sono 109 i casi - su 2068 test effettuati - di persone positive al Coronavirus in Puglia. È il dato del nuovo bollettino diramato dal dipartimento promozione della salute.

Di questi, 23 sono stati registrati nella provincia di Foggia, 59 nella provincia di Bari, 2 nella Bat, 15 nella provincia di Brindisi, 5 nella provincia di Lecce e 2 in quella di Taranto. Per 3 casi è ancora in corso l'attribuzione della provincia di provenienza.

Dieci le persone decedute, sei in provincia di Foggia, tre in provincia di Taranto. Un decesso nel Barese. Ben 37 i pazienti guariti, per un totale di 531, dall'inizio dell'emergenza. Mentre sono 2936 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia (ovvero la somma degli attualmente positivi, dei decessi e dei guariti) è di 3839 così suddivisi: 1247 nella provincia di Bari, 360 nella provincia di Bat, 527 nella provincia di Brindisi, 956 nella provincia di Foggia, 466 nella provincia di Lecce e 251 in quella di Taranto. 27 sono i casi fuori regione, mentre 5 casi sono ancora in fase di accertamento per l'attribuzione della relativa provincia.