Coronavirus, nessun caso e zero morti nel Foggiano: solo 56 positivi in Puglia

Coronavirus in Puglia: anche nella giornata di oggi non si registrano nuovi contagi e decessi in tutta la Puglia come riporta il bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute su 2421 test.

Scendono ancora gli attualmente positivi, che sono 56, dopo le 4 guarigioni registrate oggi. Sono in tutto 3.952 le persone che hanno superato l'infezione da Covid. Restano in isolamento domiciliare 45 persone, mentre sono 11 i pazienti ricoverati con sintomi.

Invariata la situazione in provincia di Foggia con i soli comuni di Foggia, Lucera, San Severo e Cerignola che fanno registrare casi attivi.

Dall'inizio dell'emergenza hanno contratto il virus 4.556 pugliesi, 1.497 nella provincia di Bari, 669 nella provincia di Brindisi, 382 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 1.171 nella provincia di Foggia, 527 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 29 attribuiti a residenti fuori regione.