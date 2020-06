Coronavirus: zero casi e zero morti in tutta la Puglia

Coronavirus in Puglia: torna lo zero nella voce dei nuovi contagi e dei decessi. È quanto riporta il bollettino diramato dal Dipartimento Promozione della Salute, diretto da Vito Montanaro. Nella giornata di oggi sono stati registrati 1.038 test per l'infezione da Covid-19. In Capitanata resta immutata la situazione dei positivi: 6-10 i casi nei comuni di Foggia, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. 1-5 casi a Cerignola, Manfredonia, Bovino, aumentano i comuni Covid free. Lucera e San Severo entrano nel gruppo delle zone bianche, mentre si riducono i positivi a Torremaggiore (6-10 positivi), 1-5 a Lesina, San Nicandro e Cagnano.

Sale invece a 3.769 il numero dei pazienti guariti, mentre quello dei positivi scende a 218. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.527, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 659 nella provincia di Brindisi, 1.168 nella provincia di Foggia, 520 nel Leccese, 280 nella provincia di Taranto. 29 sono i casi attribuiti a residenti fuori regione.