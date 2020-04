Coronavirus, altre 11 vittime per l’infezione in Puglia: 37 nuovi casi in Capitanata

Sono 108 i nuovi casi registrati in Puglia, secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino del dipartimento promozione della salute. Nello specifico, 37 persone sono risultate positive al tampone in provincia di Foggia, 28 in provincia di Bari, 20 nella Bat, 7 nella provincia di Brindisi, 9 nella provincia di Lecce, 5 in quella di Taranto. 2 i casi in corso di identificazione.

Undici persone sono morte nella giornata di oggi: il dato complessivo dei decessi in Puglia sale a 362, mentre si registrano 35 nuovi guariti, per un totale di 394.

Dall’inizio dell’emergenza in Puglia si sono registrati 3730 casi di persone positive al Coronavirus, 2874 sono le persone attualmente positive, 624 delle quali attualmente ricoverate, 2250 in isolamento domiciliare.