La Puglia (e Foggia) sono sulla strada giusta: oggi solo 38 positivi al virus, ma ancora troppi decessi

Sono 38 (su 1.591 test) i nuovi casi di persone positive al Coronavirus, registrate in Puglia. È quanto riporta il bollettino del dipartimento promozione della salute diretto da Vito Montanaro. Di questi, 14 sono stati registrati nella provincia di Foggia, 7 nella provincia di Bari, 15 in quella di Brindisi, 1 nella provincia di Lecce e 1 nella provincia di Taranto. Zero nuovi contagi nella Bat.

A questi - per il conteggio dei casi totali delle singole province - si aggiungono 23 casi (21 nella provincia di Bari e 2 in quella di Foggia) già registrati ieri, ma per i quali erano ancora in corso le operazioni di identificazione della provincia.

Resta ancora alto il numero dei decessi. Dieci quelli registrati oggi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 44.189 test. Sono 431 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.567 così divisi: 1.138 nella provincia di Bari, 335 nella provincia di Bat, 500 nella provincia di Brindisi; 868 nella provincia di Foggia, 452 nella provincia di Lecce; 243 nella provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.