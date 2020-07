Coronavirus: Puglia senza nuovi casi per il sesto giorno di fila. Calano i positivi nel Foggiano

Coronavirus in Puglia: per il sesto giorno consecutivo non si registrano nuovi contagiati in Puglia. 2.049 i test effettuati oggi. Lo zero compare anche nella casella dei decessi. Nel caso della Capitanata si tratta del nono giorno di fila senza nuovi casi. Importante anche il dato dei positivi (109 in tutta la Puglia): anche Torremaggiore entra nel gruppo dei comuni con 1-5 casi positivi, alla pari degli altri comuni interessati (Foggia, Lucera, Cagnano, San Nicandro, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Bovino).

I casi totali fin qui registrati in Puglia, sono 4.530, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 659 nella provincia di Brindisi, 380 nella Bat, 1.169 nella provincia di Foggia, 521 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, e 29 attribuiti a residenti fuori regione.