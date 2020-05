Coronavirus: 5 nuovi casi in Puglia, uno nel Foggiano (che non registra vittime). I guariti salgono a 1.892

Sono soltanto 5 i casi registrati oggi in Puglia (su 1424 test), secondo quanto riportato dal bollettino emesso dal dipartimento Promozione della Salute diretto da Vito Montanaro. Di questi, un solo caso si è verificato nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Bari e 3 nella provincia di Brindisi. Nessun nuovo contagio registrato nelle province di Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani.

Sono invece 7 i decessi (di cui 3 avvenuti ieri e 4 risalenti a giorni scorsi): 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Bat.

I casi in Capitanata dal 3 marzo a oggi

I guariti sono nel complesso 1.892, mentre 2.017 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.379 così divisi: 1.435 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 622 nella Provincia di Brindisi; 1.127 nella Provincia di Foggia; 508 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 20 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.