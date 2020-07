Coronavirus: tornano i contagi in provincia di Foggia, due nuovi casi positivi dopo 24 giorni senza Covid

Dopo 24 giorni tornano i contagi in provincia di Foggia. L'ultima volta è stata il 23 giugno. I nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 sono due, uno a Orsara di Puglia e un altro a San Severo. Sono cinque in tutto quelli registrati in tutta la Puglia, tre di questi in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza hanno contratto il virus 4547 pugliesi, di questi 3929 sono guariti e 548 deceduti. Gli attualmente positivi salgono a 70. I comuni Covid-free in Capitanata passano da 56 a 54. Questi i comuni dove si registra almeno un caso: Foggia, Torremaggiore, Cerignola, Bovino, Lucera, San Severo e Orsara.