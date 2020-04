Coronavirus, altri 30 guariti. Percentuale dei contagi in Puglia cala ancora: nel Foggiano 27 nuovi positivi, ma nessun decesso

Sono 69 i nuovi positivi registrati oggi in Puglia, secondo quanto riporta il bollettino del dipartimento Promozione della Salute. Un numero relativamente basso, specie se rapportato al numero dei tamponi: 2120 i test per l'infezione da Covid-19 effettuati (ieri i casi positivi sono stati 74 su 1640 test). Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle singole province, il maggior numero di positività si è registrato in Capitanata, con 27 casi; 21 nella provincia di Bari, 3 nella provincia Bat, 11 nella provincia di Brindisi, 7 nella provincia di Lecce. Nessun caso nella provincia di Taranto.

Otto, invece, sono le vittime: 3 nella provincia di Bari, 2 in quellal di Brindisi e nella Bat, un morto in provincia di Lecce. Nessuna vittima nel Foggiano, dove il numero complessivo resta di 93 morti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 38.278 test: sono 364 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.327 così divisi: 1.050 nella Provincia di Bari; 333 nella Provincia di Bat; 439 nella Provincia di Brindisi; 807 nella Provincia di Foggia; 434 nella Provincia di Lecce; 235 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 17/4/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200417

