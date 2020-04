Coronavirus: la provincia di Foggia a un passo dai 100 morti. In Puglia 74 nuovi casi

Resta basso il numero dei casi in Puglia, relazionato al numero dei tamponi. Come riporta l’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia, sono 74 i nuovi casi registrati in Puglia su 1640 test effettuti per l’infezione da covid-19. In Capitanata, il numero più alto di casi, 24; 16 i tamponi positivi registrati nella provincia di Bari, 15 nella Bat, 11 nel Brindisino, 1 nel Leccese e 7 nella provincia di Taranto.

Si registrano, purtroppo, altri 11 decessi, quattro dei quali nella sola provincia di Foggia. Due persone sono morte nella provincia di Bari, tre in quella di Brindisi, mentre un decesso si è registrato nella provincia di Taranto e un altro nella Bat. Sale a 334 il numero dei pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi al Covid in Puglia è di 3258 così divisi: 1029 nella provincia di Bari, 330 nella Bat, 428 nella provincia di Brindisi, 780 nella provincia di Foggia, 427 nella provincia di Lecce, 235 nella provincia di Taranto, 25 attribuiti a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16/4/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/BollettinoEpid20200416

