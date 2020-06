Coronavirus: zero casi e zero morti in tutta la Puglia

Non si sono registrati nuovi contagi né nuovi decessi nella giornata di oggi in Puglia. È quanto riporta il bollettino del dipartimento Promozione della Salute della Regione. Dunque, altra giornata positiva per la Capitanata, che per il secondo giorno consecutivo non fa registrare nuovi casi e chiude la settimana con soli 2 contagiati, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Lieve, ma costante, il calo dei ricoverati, giunti a 59, e dei positivi che scendono di 4 unità rispetto a ieri (418 oggi).

Dall'inizio dell'emergenza, sono 4.515 i casi di Coronavirus accertati in Puglia, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 656 nella provincia di Brindisi, 1.164 nella provincia di Foggia, 519 nella provincia di Lecce, 280 in quella di Taranto e 28 casi attribuiti a residenti fuori regione.