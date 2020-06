Coronavirus, due nuovi contagi e due vittime in Puglia: un caso registrato nel Foggiano

Sono due i nuovi casi (su 2.522 test effettuati) registrati oggi in Puglia, secondo quanto riportato dal bollettino del dipartimento Promozione della salute. Uno di questi è stato accertato in provincia di Foggia, l'altro nel Brindisino. Due sono anche le persone decedute, una nel Barese e l'altra nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Dall'inizio dell'emergenza il numero totale delle vittime è di 532.

Per quanto riguarda i guariti, il numero sale a 3.544, mentre i gli attualmente positivi scendono a 439. Cala ancora il dato dei ricoverati, giunto a quota 63, così come quello delle persone in isolamento domiciliare (376).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 143.844 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, dall'inizio dell'emergenza, è di 4.515, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 655 nella provincia di Brindisi, 1.164 nella provincia di Foggia, 519 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 28 i casi attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 12-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/zmnx1