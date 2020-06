Coronavirus: un caso e un decesso in provincia di Foggia

Un solo nuovo contagio odierno (su 2.945 test effettuati) è stato registrato in Puglia, secondo quanto riportato dal bollettino del dipartimento Promozione della salute. Il caso è stato registrato nella provincia di Foggia. Uno è anche il decesso accertato oggi, sempre nel Foggiano, che fa salire il numero totale a 530.

Estremamente positiva la giornata sotto il profilo dei guariti e degli attualmente positivi. Con i 90 registrati oggi, sale a 3516 il numero di persone che hanno sconfitto il Covid-19 in Puglia. Scende sotto quota 500 il dato degli attualmente positivi, che sono 467, 90 in meno rispetto alla giornata di ieri. Cala ulteriormente anche il dato dei ricoverati, giunto a quota 68, così come quello delle persone in isolamento domiciliare (399).

Malgrado il caso registrato oggi, la provincia di Foggia è sempre più vicina a diventare Covid-free. Nessun comune è in zona amaranto né rossa. Come evidenzia la mappa degli attualmente positivi nei tre comuni più colpiti (Foggia, Torremaggiore e San Marco in Lamis) non ci sono più di 20 positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 141.322 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, dall'inizio dell'emergenza, è di 4.513, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 654 nella provincia di Brindisi, 1.163 nella provincia di Foggia, 519 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 28 i casi attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.