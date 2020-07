Coronavirus, 55 comuni della provincia di Foggia senza positivi: in Puglia quattro nuovi casi e nessun decesso

Sono quattro i nuovi casi registrati oggi in Puglia su 2018 test, secondo quanto riportato nel nuovo Bollettino del Dipartimento Promozione della Salute. I casi hanno coinvolto due province, quella di Bari, con un nuovo contagiato, e quella di Lecce dove sono stati accertati tre nuovi casi. Non si registrano, fortunatamente, nuove vittime.

Gli attualmente positivi scendono a 72. In totale sono 3.922 le persone a essere guarite dal Covid-19. Scende a 13 il numero dei ricoverati, a 59 quello delle persone in isolamento domiciliare. In Capitanata, altri due comuni (Cagnano Varano e Manfredonia) da oggi sono Covid Free. Restano solo sei i comuni con casi attivi (Torremaggiore, Lucera, Bovino, Foggia, San Giovanni Rotondo e Cerignola).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540 così suddivisi: 1493 nella provincia di Bari, 382 nella provincia di Bat, 660 nella provincia di Brindisi, 1169 nella provincia di Foggia, 525 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 30 attribuiti a residenti fuori regione.