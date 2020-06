Coronavirus: zero contagi in tutta la Puglia

Coronavirus in Puglia: altra giornata estremamente positiva, come riporta il bollettino del dipartimento Promozione della salute. Su 2.752 test effettuati, nessun caso è stato registrato in tutta la Regione. Tre, invece, i decessi, tutti verificatisi nella provincia di Bari.

Sale a 3.426 il numero dei pazienti guariti, mentre gli attualmente positivi scendono a 557 (56 in meno rispetto a ieri). Scende a 75 il numero totale degli ospedalizzati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 138.377 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.512, così suddivisi: 1.488 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 654 nella provincia di Brindisi, 1.162 nella provincia di Foggia, 519 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 28 i casi attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10-6-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/gMQLt