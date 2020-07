Coronavirus: in Puglia non ci sono più zone rosse. Anche oggi nessun caso e zero morti

Coronavirus in Puglia: il mese di luglio si apre con l'ennesimo zero nella casella dei nuovi contagiati e nessuna vittima. Per la provincia di Foggia si tratta dell'ottavo giorno consecutivo, un record che si rinnova quotidianamente.

Scendono ancora gli attualmente positivi. Nella giornata di oggi se ne registrano soltanto 112. Come evidenziato dalla mappa del bollettino epidemiologico, non ci sono più zone rosse in tutta la regione. Bari città è passata a zona fucsia, con 21-50 casi. Soltanto il comune di Torremaggiore presenta 6-10, mentre tutti gli altri comuni pugliesi interessati, non hanno più di 5 casi attualmente positivi. Scende di una unità il numero delle persone ricoverate (24), mentre sono sotto quota cento quelle in isolamento domiciliare (88).

I casi totali fin qui registrati in Puglia, sono 4.530, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari, 659 nella provincia di Brindisi, 380 nella Bat, 1.169 nella provincia di Foggia (un caso è stato rimosso dal database), 521 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, e 29 attribuiti a residenti fuori regione.