Coronavirus, continua a scendere la curva dei contagi: quattro casi in Puglia (uno nel Foggiano)

Sono 4 i contagiati registrati in Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dei 998 test effettuati oggi, 3 casi sono risultati positivi in provincia di Bari, uno nel Foggiano. Per il quarto giorno consecutivo non fanno registrare alcun caso le province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce e Taranto.

Sempre nelle province di Bari e Foggia si sono registrati i 2 decessi di oggi.

Con i 24 di oggi, sale a 2.837 il numero dei pazienti guariti. Scende di 3 unità il numero totale degli ospedalizzati, ora a quota 151, così come continua a calare il numero degli attualmente positivi giunto a 1155 (-22 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 119.650 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498 così divisi: 1.486 nella provincia di Bari, 380 nella provincia di Bat, 651 nella provincia di Brindisi, 1.156 nella provincia di Foggia, 515 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto e 29 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.