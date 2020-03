Coronavirus: altri 7 morti e 99 contagi in Puglia. Tre deceduti sono della Provincia di Foggia

Sono 99 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia. Secondo quanto riportato dal bollettino epidemiologico della Regione 29 i contagiati nella provincia di Foggia. Il numero maggiore dei tamponi positivi si sono registrati nella provincia di Bari (36). 12 i casi in provincia di Lecce, 1 in quella di Brindisi, 5 in quella di Taranto, 3 nella Bat. Infine, 13 i casi per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

7 persone sono morte nella giornata di oggi: 3 i decessi nelle province di Bari e Foggia, 1 in quella di Lecce. Con i 99 positivi di oggi, la Regione sfonda quota 1000 casi, così suddivisi: 304 nella provincia di Bari, 255 nella provincia di Foggia, 161 nella provincia di Lecce, 103 nella provincia di Brindisi, 62 nella provincia di Bat, 51 nella provincia di Taranto, 15 quelli attribuiti a residenti fuori regione, 54 quelli per i quali è in corso l'attribuzione della provincia.

