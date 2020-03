Coronavirus, altri 651 morti. In Provincia di Foggia i casi positivi salgono a 212

Altri 22 casi positivi al Covid-19 si sono registrati in provincia di Foggia. Allo stato attuale, sono in totale 212 i contagiati in Capitanata, 231 in provincia di Bari, 49 nella Bat, 100 nella provincia di Brindisi, 120 in quella di Lecce e 41 in provincia di Taranto, mentre 33 i casi in fase di aggiornamento.

In totale i casi fin qui registrati in Puglia sono 786, con 31 morti (2 nella giornata di oggi) e 7 guariti. 37 sono le persone in terapia intensiva, 252 ricoverate con sintomi, 459 in isolamento domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Italia oggi sono decedute 651 persone (il dato complessivo è di 5476 morti), numeri drammatici anche se in flessione rispetto alla giornata di ieri. I guariti sono 7024.