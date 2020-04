Coronavirus: la Capitanata sale a 721 contagiati, oggi 12 decessi in Puglia ma la percentuale dei positivi scende

Novantatre casi positivi a fronte di 1724 tamponi. Questo il bilancio della giornata di oggi in Puglia. La provincia con più contagi oggi 10 aprile 2020 è la Bat, venti in Capitanata e 16 nel Barese. 17 a Brindisi, otto in Salento e appena due nel Tarantino. Un caso non attribuito ieri è stato registrato oggi.

Sono stati registrati oggi 12 decessi, di cui due in provincia di Foggia e tre in provincia di Lecce. Altri due nella provincia di Bari, uno in provincia Bat, tre nel Brindisino e uno a Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 27.812 test, mentre i pazienti guariti sono 235. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.809 così divisi: 886 nella Provincia di Bari; 243 nella Provincia di Bat;,316 nella Provincia di Brindisi; 721 nella Provincia di Foggia; 403 nella Provincia di Lecce; 208 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione e otto per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10/4/2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/ bollettinoepid20200410