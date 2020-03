Coronavirus, altra giornata drammatica in provincia di Foggia: 8 morti. I contagi salgono a 305

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 26 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 968 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 89 casi.

In provincia di Foggia sono 12 i nuovi contagi, 28 nella provincia di Bari, 13 nella Bat, 3 nella provincia di Brindisi, 12 in quella di Lecce e 17 in quella di Taranto. 4 i casi non attribuiti.

Sale il numero dei decessi, e ancora una volta è la provincia di Foggia a detenere il triste primario: 8 persone (di 86, 92, 80, 77, 57, 89, 74, 75 anni) sono morte in Capitanata, 6 in provicina di Brindisi (77, 71, 82, 54, 87, 79 anni), 1 in provincia di Lecce (77 anni) e 2 in provincia di Bari (92 e 74 anni).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 9.191 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.182, così divisi: 387 nella Provincia di Bari; 85 nella Provincia di Bat; 122 nella Provincia di Brindisi; 305 nella Provincia di Foggia; 177 nella Provincia di Lecce; 74 nella Provincia di Taranto; 14 attribuiti a residenti fuori regione; 18 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Restano alcune perplessità leggendo i numeri dei contagi odierni e quelli totali, rapportati ai numeri del bollettino di ieri, quando i casi positivi in provincia di Foggia erano 277, ovvero 28 in meno rispetto a oggi. Stesso discorso per le altre province della Puglia. Due le possibili spiegazioni: un ricalcolo dei contagi, o la attribuzione alle singole province dei casi positivi non ancora assegnati nei giorni scorsi.