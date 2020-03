Ora il Coronavirus fa davvero paura: altri due morti, in Puglia 320 contagiati e Foggia resta la provincia più colpita

72 casi positivi all'infezione Covid-19 Coronavirus rispetto ai 327 test effettuati oggi 16 marzo 2020. Negativi 255. I casi positivi sono cosi suddivisi: 26 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 10 in Provincia di Brindisi; 29 in Provincia di Foggia (comprensivi dei 12 di ieri non comunicati, per problemi tecnici di trasmissione dati); uno in Provincia di Lecce e cinque in provincia di Taranto;

Oggi sono stati registrati anche due decessi nella Bat di due pazienti con patologie pregresse. Con questo aggiornamento salgono a 320 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

"Si comunica che da oggi è cambiato il sistema di raccolta dati in Puglia, che da adesso sarà basato su un’unica piattaforma che si alimenta con i dati imputati a ciascuna delle Asl e che tiene conto anche dei cambi di unità operativa (ad esempio dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva)".