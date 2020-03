Coronavirus, un nuovo caso in provincia di Foggia: i contagi in Puglia salgono a 108

Coronavirus in Puglia: nella giornata di oggi sono 253 i test effettauti in tutta la Regione per l'infezione da Covid-19. Di questi, 235 sono risultati negativi, 18 i nuovi casi positivi: un tampone positivo nella provincia di Foggia, 6 in provincia di Bari, 2 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Con questo aggiornamento salgono a 108 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.