Coronavirus: sarebbero tre le vittime oggi in Capitanata (non nove). Quindici nuovi casi positivi a Foggia

Sarebbero tre e non nove le vittime del Coronavirus in provincia di Foggia registrate nella giornata di oggi 31 marzo 2020. I decessi indicati nel bollettino della Regione Puglia non rispecchierebbe il dato provinciale. Il che non sposterebbe ugualmente di una virgola il bilancio sul numero dei pugliesi morti per l'infezione da Covid-19, che sale a 110 (come dal bollettino del dipartimento della Protezione Civile).

Nel frattempo mentre i casi positivi a San Marco in Lamis salgono a 19, il sindaco di Foggia Franco Landella ha fatto sapere che dei 52 contagi registrati oggi in Capitanata, tredici sono di Foggia. "Un altro dato rilevante è che ad oggi ci sono circa 100 persone ricoverate nei reparti di malattie infettive, pneumologia e terapia intensiva degli Ospedali Riuniti, di cui una quindicina sono foggiani"