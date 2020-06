51 comuni foggiani Covid-free. Effetto movida finora non c'è stato. "Questo ci fan ben sperare ma virus è lo stesso"

A fare da contraltare alla preoccupazione dei cittadini della provincia di Foggia circa gli assembramenti sulle spiagge o all'esterno dei locali nel week-end appena trascorso, i dati sull'emergenza sanitaria da Covid-19.

In Puglia, ma soprattutto in Capitanata, la circolazione dell'infezione sembra essersi arrestata. Per sei giorni su sette non sono stati registrati né casi positivi e né decessi. E ad oggi, 51 dei 61 comuni sono Covid-free.

L'unico centro foggiano in fascia cipria è Torremaggiore, con 6-10 casi attuali. Nella fascia da 1 a 5 Foggia, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Manfredonia, Lucera, Cerignola e Bovino. Nell'intera regione i positivi - sui 4531 casi totali - sono 146.

In Puglia il livello di circolazione del virus ora è molto basso "ma non è mutato". Quindi "non vuol dire che la situazione non possa cambiare in futuro, soprattutto nel momento in cui arriveranno persone da fuori e i locali si riempiranno. È evidente che in condizioni di affollamento il virus possa circolare. Per questo bisogna restare previdenti e prudenti" ha dichiarato sabato scorso a FoggiaToday Pierluigi Lopalco, responsabile coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione, secondo il quale bisognerà ugualmente prepararsi ad una eventuale seconda ondata, che "non si può prevedere" ha aggiunto.

Rispetto all'effetto Movida, il professore dell'università di Pisa ha ribadito che "se il virus sta circolando tra i ragazzi ci saremmo accorti degli eventuali effetti non prima di metà giugno. È il principio di circolazione del virus: se esso circola in una popolazione giovane e sana e non dà molto segno di sé, il ragazzo potrebbe essere asintomatico o al massimo avere una febbricola che neppure riferisce, e circolando potrebbe arrivare a contagiare qualche membro più anziano o con patologia. Tutto questo, fino a ora non è accaduto e questo ci fa ben sperare”.